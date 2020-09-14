Два руководителя обществ с ограниченной ответственностью привлечены к административной ответственности за реализацию продукции с истекшим сроком годности

Прокуратурой города Кандалакши Мурманской области в ходе проверки установлена деятельность юридических лиц по розничной торговле пищевой продукцией с истекшим сроком годности в магазинах, расположенных на территории посёлка Зеленоборский Кандалакшского района.

Данное нарушение обязательных требований к реализации указанной продукции является существенным по своему характеру, характеризуется значительной степенью опасности и создает реальную угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц, поскольку продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов, является некачественной, непригодной для использования по назначению и, как следствие, опасной для жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки прокурор обратился в арбитражный суд с заявлениями о привлечении хозяйствующих субъектов, допустивших оборот указанной продукции, к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решениями Арбитражного суда Мурманской области заявления прокурора удовлетворены. Два юридических лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере по 150 тысяч рублей каждый с изъятием продукции, являющейся предметом административного правонарушения.