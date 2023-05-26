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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.23 09:00

Два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ уничтожено в районах н.п. Ступочка и Авдеевка ДНР

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожены до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 25 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.   Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожены до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новоселка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

В районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражено 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтоженщ 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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