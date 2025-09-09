Два смысла в одном проекте: состоялось совещание на площадке реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина», где создают Центр научно-технологического творчества

Губернатор Андрей Чибис провёл выездное совещание на площадке реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина», где создают Центр научно-технологического творчества. Здание – объект культурного наследия регионального значения, и требует особенно внимательного отношения.

«Выездной формат – самый эффективный. Не просто обсудить в кабинете, а увидеть ход работ, услышать подрядчиков, задать вопросы и сразу принять необходимые решения. Объект очень сложный. Бывший кинотеатр долгое время находился в аварийном состоянии. Строителям пришлось включить режим реставраторов: укрепили колонны, буквально по кирпичикам пересобрали несущие конструкции, сохранив при этом историческую ценность здания. Работа практически ювелирная», – отметил губернатор.

Центр создаётся в рамках плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций, поддержанных президентом Владимиром Путиным. Проект реализуют при участии компании «НОВАТЭК». Юные северяне будут изучать здесь современные технологии, получать навыки креативных индустрий. Объект будет оснащён самым современным оборудованием.

«Важно, чтобы пространство с одной стороны получилось ультрасовременным, ведь оно создаётся для детей, для новых образовательных форматов. Но при этом хочется сохранить часть кирпичной кладки, чтобы осталось напоминание об истории места. В ходе совещания сегодня обсудили, как соединить два этих смысла в одном проекте», – прокомментировал глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, сейчас здесь завершается благоустройство территории, некоторые работы по кровле, фасаду и инженерным системам. Готовится установка лифта, монтаж витражных конструкций, стеклянных ограждений балконов и галерей, остекления кубов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553070/#&gid=1&pid=5