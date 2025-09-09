Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Два смысла в одном проекте: состоялось совещание на площадке реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина», где создают Центр научно-технологического творчества

Губернатор Андрей Чибис провёл выездное совещание на площадке реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина», где создают Центр научно-технологического творчества. Здание – объект культурного наследия регионального значения, и требует особенно внимательного отношения.

«Выездной формат – самый эффективный. Не просто обсудить в кабинете, а увидеть ход работ, услышать подрядчиков, задать вопросы и сразу принять необходимые решения. Объект очень сложный. Бывший кинотеатр долгое время находился в аварийном состоянии. Строителям пришлось включить режим реставраторов: укрепили колонны, буквально по кирпичикам пересобрали несущие конструкции, сохранив при этом историческую ценность здания. Работа практически ювелирная», – отметил губернатор.

Центр создаётся в рамках плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций, поддержанных президентом Владимиром Путиным. Проект реализуют при участии компании «НОВАТЭК». Юные северяне будут изучать здесь современные технологии, получать навыки креативных индустрий. Объект будет оснащён самым современным оборудованием.

«Важно, чтобы пространство с одной стороны получилось ультрасовременным, ведь оно создаётся для детей, для новых образовательных форматов. Но при этом хочется сохранить часть кирпичной кладки, чтобы осталось напоминание об истории места. В ходе совещания сегодня обсудили, как соединить два этих смысла в одном проекте», – прокомментировал глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, сейчас здесь завершается благоустройство территории, некоторые работы по кровле, фасаду и инженерным системам. Готовится установка лифта, монтаж витражных конструкций, стеклянных ограждений балконов и галерей, остекления кубов.

 

 

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
