Два спектакля с воспитательным эффектом для юных северян

Завтра, в последний выходной день текущей недели, Мурманский областной театр кукол представит два спектакля с воспитательным эффектом. Один расскажет маленьким зрителям о добре и взаимопомощи, а другой - об ответственности и любви к своим родным.

Как пишет vk.com/murmanpuppet, в большом зале будет показан спектакль «Кошкин дом» (4+) постановки Петра Васильева по пьесе Самуила Маршака. Сказку разыгрывает пожарная бригада. Но речь здесь не о пожаре, а о том, что такое настоящий дом.

А в малом зале театра кукол состоится спектакль «Гуси-лебеди» (2+), постановка народной артистки РФ Тамары Волынкиной по известной русской народной сказке. Спектакль подходит для малышей, которые только начинают знакомиться с театром.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457254471%2Falbum-11868529_00%2Frev