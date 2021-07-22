Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Продолжительность полёта составила более 7 часов.
На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, уточняет департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.