Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами в Баренцевом море
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Продолжительность полёта составила более 7 часов.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429643@egNews