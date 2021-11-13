Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полёта составила около 15 часов.

Как сообщает Министерство обороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Во время выполнения полёта экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

В оборонном ведомстве отмечают, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана.