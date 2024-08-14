Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 19:15
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.
Продолжительность полёта составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Фото и видео: https://vk.com/mil
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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