Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Продолжительность полёта составила более 5 часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с Воздушно-космических сил.
На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.
«Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
«Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей», - подчеркнул он.
Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12500199@egNews