Два топ-менеджера «АтомЭнергоСбыта» вошли в число лучших руководителей в России

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям АО «АтомЭнергоСбыт» Оксана Галина и директор департамента по развитию, маркетингу и клиентской политике АО «АтомЭнергоСбыт» Олег Долженко вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ», опубликованный на сайте kommersant.ru.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Официальный классификатор рейтинга в 2023 году включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей.

Как сообщает пресс-секретарь Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», Оксана Галина представлена в номинации «Топ-50 директоров по отношениям с органами власти» по энергетике и топливному комплексу. Олег Долженко возглавил топ-3 по энергетике и топливному комплексу в номинации «Топ-50 директоров по развитию».

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.