Два условия для круглогодичной навигации в Арктике

России для обеспечения круглогодичной навигации на Северном морском пути необходимо добиться выполнения одновременно двух условий: наличие сильного ледокольного флота и запуск собственной группировки спутников, которая обеспечит её независимость от иностранных поставщиков информации, прокомментировал РИА «Новости» руководитель направления «Экономика инфраструктурных отраслей» ЦСР Бегляр Новрузов.

Он пояснил, что основным ограничением для навигации в Арктике является тяжёлая ледовая обстановка, серьёзно влияющая на безопасность судоходства в регионе. «Снятием данного ограничения является одновременно наличие сильной ледокольной группировки и постоянное навигационно-гидрографическое обеспечение судов на трассах», — сказал эксперт.

Вопрос о круглогодичной навигации по Северному морскому пути неоднократно поднимал Президент РФ Владимир Путин, эта тема затрагивалась и в ходе его встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. При этом гендиректор компании «Совкомфлот» Игорь Тонковидов прогнозировал начало круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути уже с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов.

Необходимые для этого мероприятия заложены в федеральном проекте «Северный морской путь», период действия которого продлён до 2030 года, а также в разработанном «Росатомом» плане развития Северного морского пути до 2035 года. В них учтены инвестиционные проекты крупнейших сырьевых экспортеров РФ, которые обеспечат объём экспортных грузовых перевозок на трассах Северного морского пути в размере 110 миллионов тонн.

«Для обеспечения плановой «круглогодичной» навигации требуется значительное усиление грузового и обеспечивающего флота. К 2030 году запланировано строительство 75 судов, в том числе 38 грузовых судов. Примечательно, что все суда будут построены с высоким ледовым классом, снижающим риск аварийности судов в эксплуатируемых ледовых условиях», — отметил Новрузов.

Как пишет 1prime.ru, по его словам, для навигационно-гидрографического обеспечения судоходства планируется создать единое цифровое пространство не только для Арктики и Дальнего Востока. «В этих целях должна быть создана космическая группировка спутников, которая позволит прервать текущую зависимость по предоставлению навигационной и иной информации от иностранных поставщиков, обеспечить постоянный мониторинг ледовой обстановки и наладить навигационную обстановку, особенно в Восточной части трасс Северного морского пути, а также обеспечить связь», — добавил эксперт.

Говоря о стоимости этих проектов, собеседник агентства отметил, что все они достаточно капиталоемкие, а планируемое финансирование находится ещё в стадии обсуждения между профильными ведомствами. «Наличие промежуточного тестового срока — 2024 год — позволяет провести своевременные финансовые и строительные корректировки мероприятий и устранить возможные негативные последствия планирования с достижением плановых результатов к 2030 году», — сказал он.