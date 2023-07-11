Два ярких мурала украсили Заозерск

На одном из муралов изобразили морского конька. Он украшает герб Заозерска и символизирует подводные силы Северного флота. На втором – сопки и северное сияние – визитные карточки Мурманской области.

Художники завершили работу над двумя муралами в ЗАТО город Заозерск, которые теперь украшают фасады домов на улице Ленинского комсомола, 12 и 14.

На одном из муралов изобразили морского конька. Он украшает герб Заозерска и символизирует подводные силы Северного флота. На втором – сопки и северное сияние – визитные карточки Мурманской области.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, во время работы было израсходовано 200 баллонов или примерно 45 литров краски.

Элементы фундаментальной живописи появятся в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru