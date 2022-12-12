Два законопроекта для привлечения медицинских специалистов внёс в Мурманскую областную Думу губернатор Андрей Чибис. Депутаты уже их рассматривают

Два законопроекта для привлечения медицинских специалистов внёс в Мурманскую областную Думу губернатор Андрей Чибис, об этом глава региона объявил на оперативном совещании в правительстве.

Первый документ обеспечит компенсацию аренды жилья до 20 тысяч рублей в месяц для медработников дефицитных специальностей.

Второй законопроект предусматривает меры поддержки для ординаторов и студентов медвузов, проходящих целевую подготовку по договорам с медорганизациями Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, так, с 1 января 2023 года планируется ежемесячно дополнительно выплачивать ординаторам 10000 рублей (в настоящее время эта выплата составляет 5000 рублей), «отличникам» и «хорошистам» из числа целевых студентов медицинских вузов - 6000 рублей (в настоящее время выплата составляет 3000 рублей без учета успеваемости).

Для студентов, получающих среднее медицинское образование планируется выплачивать 3000 рублей дополнительно к ежемесячной стипендии, при условии заключения договора с медучреждением министерства здравоохранения Мурманской области.

Как отметил Андрей Чибис, студенты колледжа будут получать дополнительную меру социальной поддержки от региона, при условии обязательной работы в медицинском учреждении Кольского Заполярья не менее трёх лет.

«Кроме того, для прохождения практики на территории Мурманской области студентам-целевикам планируется компенсировать проезд к месту практики и обратно и стоимость аренды жилья. Уверен, что коллеги из областной Думы поддержат наши инициативы и примут законопроекты уже на этой неделе», - отметил глава региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в пятницу в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по здравоохранению. Вёл заседание заместитель председателя комитета Константин Биджоев. Депутаты уже приступили к рассмотрению этих законопроектов и рекомендовали Думе их к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26712/