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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 18:45

Два заполярных чиновника завершили обучение в «Школе мэров»

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошёл завершающий очный модуль «Школы мэров» для третьего и четвертого потока участников.

Обучение прошли 160 слушателей из 82 регионов. Мурманскую область представили первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев и замглавы ЗАТО Видяево Ольга Патраманская. На протяжении обучения «Школа мэров» организовала выездные этапы с практическими занятиями в 10 регионах России, цель которых - знакомство с лучшими региональными практиками для их последующего масштабирования в муниципалитетах слушателей.

«Образовательный проект «Школа мэров» стал стартовой площадкой для многих успешных руководителей. Он является важным инструментом формирования компетентного муниципального управленца, который стремится развивать малую родину и создавать высокий уровень жизни в своих муниципалитетах», - отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Напомним, «Школу мэров» запустили в ноябре 2023 года по поручению президента России. Программа реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

«Главная цель курса - применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели школы. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы жителей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», – прокомментировал заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

 

 

Фото предоставлено ВАРСМУ.

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