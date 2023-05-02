Два заполярных колледжа одержали победу в грантовом конкурсе Минпросвещения России на развитие образовательных кластеров проекта «Профессионалитет»

Об этом в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Стали известны результаты конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета на развитие образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет» на 2023 год. Из 192 заявок были отобраны 60, в их число вошли сразу два колледжа региона – Мурманский педагогический колледж и Мурманский технологический колледж сервиса», – сообщил глава региона.

Победа в конкурсе позволит создать образовательный кластер в педагогической отрасли на базе Мурманского педагогического колледжа, Печенгского политехнического техникума, Северного колледжа физической культуры и спорта. В 2023 году будет направлено почти 68 млн рублей из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на модернизацию материально-технической базы и учебной инфраструктуры учреждения.

Как отметил Андрей Чибис, присоединиться к федеральному проекту «Профессионалитет» выпускники школ могут уже в этом году. В рамках приёмной кампании кластер примет 143 абитуриента на востребованные специальности среднего профессионального образования. Всего в течение трех лет программа позволит подготовить без малого 500 специалистов для сферы образования Кольского Заполярья.

Ещё один кластер – в отрасли туризма и сферы услуг – будет создан на базе Мурманского технологического колледжа сервиса. Финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году составит 80 млн рублей, из которых 70 млн – средства федерального бюджета, полученные за победу в конкурсе. Инвестиции будут направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы ядра кластера, а также создание новых объектов инфраструктуры.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, юные северяне, выбравшие специальности федерального проекта «Профессионалитет», приступят к обучению уже в сентябре. В рамках приёмной кампании этого года кластер готов принять 210 студентов, а всего за три года планируется подготовить 630 человек. Из них по условиям проекта не менее 85 % будут трудоустроены на предприятия и организации реального сектора экономики Мурманской области.

«Напомню, что в прошлом году в программе «Профессионалитет» победил Ковдорский политехнический колледж и получил на развитие 135 млн рублей. Благодаря этому появится 5 учебно-производственных мастерских, 7 учебных кабинетов, автодром, парк автомобильного транспорта и самоходных машин, 2 тренажёрных комплекса, 2 виртуальных участка, а также площадка проведения регионального Профессионалы и демонстрационного экзамена по компетенции «Обогащение полезных ископаемых», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также сообщил, что первые студенты приступят к учебе уже 1 сентября.

Фото: https://gov-murman.ru