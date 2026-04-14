Двадцатый выезд волонтёрского медицинского проекта «Аллергодесант+» состоялся в Заполярном

Инициатор проекта, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко отметила: «В этот выезд врачи осмотрели более 100 пациентов: взрослых и детей, включая семьи участников СВО. Напомню, что консультации десанта – это не первичный приём. Пациентов направляет лечащий врач, например, для коррекции назначенного лечения или уточнения диагноза, при необходимости рассмотрения сложных случаев или динамического наблюдения».

Региональный проект «Аллергодесант+» реализуется в Мурманской области уже третий год. Благодаря ему жители отдаленных населенных пунктов могут получить консультацию медицинских специалистов узкого профиля, не выезжая в областной центр. В свои выходные дни врачи государственных и частных клиник выезжают в отдаленные населенные пункты региона для консультативной помощи северянам.

«После консультаций мы не оставляем пациентов – при необходимости приглашаем к себе в областные учреждения, сопровождаем лечение и всегда на связи с врачами на местах. Рад быть частью команды такого важного и нужного проекта. Уверен, мои коллеги тоже», – поделился врач- онколог отделения опухолей молочной железы Мурманского областного онкологического диспансера Максим Гайдейчук.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, проект реализуется с 2022 года при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заместителя губернатора – министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева и председателя областной Думы Сергея Дубового, по инициативе депутата Государственной Думы, заслуженного врача России Татьяны Кусайко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565654/#&gid=1&pid=1