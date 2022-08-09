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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.22 17:00

Две «бронзы» у ловозерских спортсменов: в столице Чукотки прошли первые Берингийские игры

Уникальный фестиваль «Берингов пролив», посвящённый коренным народам Арктики, проходил в столице Чукотского автономного округа Анадыре с 1 по 5 августа. Одной из ярких составляющих программы стали Берингийские игры – состязания по семи дисциплинам, присущим коренным народам Арктической зоны.

Основная цель спортивного фестиваля – поддержка, развитие и популяризация национальных видов спорта среди молодежи. Мероприятие, проводимое в нашей стране впервые, объединило молодёжь из девяти арктических территорий: Мурманской и Архангельской областей, Республик Карелия, Коми, Саха, а также Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Кольское Заполярье представляли спортсмены Ловозерского района.

В рамках Берингийских игр девять команд, состоящих из равного количества женщин и мужчин, состязались в таких спортивных дисциплинах, как «Высокий удар одной ногой», «Достать одной рукой», «Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами», «Прыжок с колен», «Перетягивание ленты головой», «Перетягивание палки» и «Прыжки через нарты». Диковинные для многих зрителей, но знакомые северным народам, эти виды спорта вызвали шквал эмоций у гостей фестиваля.

Как сообщает региональное Министерство спорта, сборная команда Мурманской области показала блестящие результаты и достойное соперничество с дружественными народами Арктической зоны. Регион представляли Алена Лисицкая, Милена Дибирова, Даниил Крылов и Роман Курзенев. Спортсмены из Кольского Заполярья заняли 6 место в общем командном зачёте. Алена Лисницкая завоевала две бронзы в личном зачёте. Своё мастерство спортсменка проявила в двух категориях: «Перетягивание палки» и «Достать рукой».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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