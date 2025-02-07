Две горнолыжницы из Мурманской области – лучшие на этапе Кубка России в Красноярске

В Красноярске завершился пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту. В заключительный день соревнований спортсмены из Мурманской области добились высоких результатов в рамках слалома.

По результатам заездов победителем слалома у женщин стала воспитанница Кировской спортивной школы олимпийского резерва Кристина Гусева с суммарным результатом 1:46,14 северянка опередила порядка 30 соперниц. Серебряную медаль этапа Кубка России также завоевала представительница Кировской СШОР Юлия Мельникова. Обе горнолыжницы имеют спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

Для Кристины Гусевой золотая медаль стала первой наградой на Кубке России, а у Юлии Мельниковой уже имеется в активе «бронза».

Следующий этап Кубка России, где выступят заполярные горнолыжники, стартует 12 февраля на склоне алтайского спорткомплекса «Манжерок».

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка горнолыжного спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Согласно обновлённой стратегии до 2030 года, планируется создание центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Апатитско-Кировской агломерации.

Фото (Российская федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/