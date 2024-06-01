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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 16:00

Две команды из Ковдора стали победителями регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Они представят Мурманскую область на окружном полуфинале игры

Региональный этап игры проходил на территории Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» с 29 по 31 мая. За право выйти в окружной этап соревновались 18 команд в двух возрастных категориях из 12 муниципалитетов: Мурманска, Кольского района, Североморска, Ковдора, Видяево, Полярного, Никеля, Апатитов, Оленегорска, Кировска, Мончегорска и Кандалакши. В общей сложности более 200 юных северян.

В рамках регионального этапа были организованы различные отрядные и индивидуальные испытания. Юные северяне демонстрировали знание отечественной истории, общевойсковую грамотность, навыки строевой подготовки и оказания первой помощи, а также преодолели марш-бросок с элементами препятствия и РХБЗ.

В индивидуальном зачёте прошли состязания по топографии, управлению беспилотниками, соревнования военных корреспондентов, инженеров-сапёров и командиров отрядов.

В свободное время для участников было организовано интерактивное пространство «СОПКИ. Зарница 2.0», где ребята могли отдохнуть, поиграть в настольные игры и игровые консоли, познакомиться с образцами военного снаряжения от «Российского союза ветеранов Афганистана», погрузиться в виртуальную реальность и поучаствовать в интерактивах со специалистами «Движения Первых».

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

старшая возрастная группа

1 место – команда «Грань» (г. Ковдор);

2 место – команда «Авангард – 13» (г. Оленегорск);

3 место – команда «Студеный берег» (г. Мурманск).

средняя возрастная категория

1 место – команда «Олимпионики» (г. Ковдор);

2 место – команда «Стрижи на движе» (ЗАТО Александровск, г. Полярный);

3 место – команда «Видяевец 51» (ЗАТО Видяево).     

Победители в каждой категории представят регион на окружном полуфинале, который пройдёт в Пскове в июле.

Организатором регионального этапа игры выступило «Движение Первых» Мурманской области при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области и ГАУМО «Молодая Арктика», а также при участии регионального отделения Центра «ВОИН», Центра «На Севере – жить!», центра образования Лапландия, МАУ, силовых ведомств и других организаций.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Зарница 2.0» – масштабная всероссийская игра «Движения Первых» с применением цифровых технологий. Проект включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие «Первые» от 7 до 17 лет из всех регионов России. Цель – совершенствование системы патриотического воспитания у молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, её научному и культурному потенциалу. Партнёрами военно-патриотической игры «Зарница 2.0» являются Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН», Российское общество «Знание», «Юнармия», Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), Центр специальной подготовки РТУ МИРЭА, Ассоциация «Российское историческое общество».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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