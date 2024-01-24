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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 16:00

Две команды из Мурманской области стали участниками программы «Норникеля» «GR-акселератор», нацеленной на развитие инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса

Сегодня они представили итоги полугодовой работы. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

Приветствуя организаторов и участников, глава региона отметил, что при поддержке президента Владимира Путина в Мурманской области запущены льготные налоговые режимы – Арктическая зона Российской Федерации и Территория опережающего развития «Столица Арктики», благодаря которым регион динамично развивается.

«За последние четыре года ВРП вырос в 2,5 раза. Это большая победа. Объём фактически вложенных в развитие экономики инвестиций – 900 млрд рублей. Мы перестали быть дотационным субъектом и структурировали инвестпортфель на последующие годы более, чем на 1 трлн 200 млрд рублей. Были приняты глобальные, принципиальные решения по проекту Мурманского транспортного узла: в декабре мы запустили рабочее движение по новой железнодорожной ветке. Старт дал президент Владимир Путин. И решение по газификации Мурманской области открывает широкие перспективы», – перечислил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что помимо стратегических для страны проектов, отдельное внимание в Мурманской области уделяют малому бизнесу.

«С 2020 года мы снизили налоги для малого и среднего бизнеса в шесть раз. У нас один из самых льготных налоговых режимов в стране: по упрощенной системе налогообложения малые предприниматели платят с оборота 1%. Резиденты АЗРФ, которые работают на нашей территории и инвестируют более 1 млн рублей, вместо более 30% уплачивают социальные взносы в размере 3% – остальное им компенсирует государство. Созданы уникальные условия для развития деятельности. Действует «Губернаторский старт», – отметил глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что регион активно сотрудничает с компанией «Норникель»: более 58 млрд рублей за последние годы было инвестировано в Мончегорск, в модернизацию производства, в том числе через региональный специнвестконтракт, кроме того, подписано соглашение на 10 млрд рублей дополнительных инвестиций.

«Действуют прекрасные программы акселерации и поддержки предпринимателей «Норникеля». Это партнёрство, синергия показывает результаты. Сегодня интересные, новые, креативные проекты, в том числе связанные с сервисом, появляются в Мурманской области. В Мончегорской агломерации и Печенгском округе. Это говорит об эффективности нашей с вами работы. Здесь сегодня присутствуют также представители ФосАгро, которые работают в Кировске и Апатитах. Когда одновременно поддерживает компания, и предприниматель получает льготный кредит, либо грант на развитие бизнеса – получается достойный, хороший проект, который меняет качество жизни населения в населённых пунктах на территории присутствия», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, команда из Печенгского округа представила 15 инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета и находящихся в проработке. В их числе – кофейня, несколько станций техобслуживания автотранспорта, установка сценического комплекса и организация ряда культурных мероприятий, модульный каток, гостинично-банный комплекс и другие.

Команда из Мончегорска представила проект развития микрорайона Монча (от просп. Ленина, 10-14 до ул. Морошковая, 2), включающий создание детской и спортивной зоны, территории для проведения общественных мероприятий, а также создание сервисов для горожан: питание, развлечение, полезный досуг. Проектом будут охвачены целевые группы от детей до людей серебряного возраста, детально проработаны механизмы финансирования проектов, в том числе в части инициативного бюджетирования и частных инвестиций.

«В рамках программы была проработана методика сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разработаны алгоритмы выявления и устранения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов субъектами МСП, проработаны алгоритмы использования инициативного бюджетирования для финансирования инфраструктурных объектов. Осуществление этих проектов с суммарным объёмом инвестиций более 300 миллионов рублей позволит существенно улучшить качество жизни жителей города Мончегорска и Печенгского округа, а усиленное взаимодействие предпринимателей и представителей муниципальных и региональных властей привело к ускорению их подготовки, сокращению сроков получения разрешительной документации и символизировало выход проектов на стадию быстрой реализации», – отметил Дмитрий Богданов, вице-президент Бизнес-школы Российского Союза промышленников и предпринимателей, руководитель акселерационной программы.

«Помимо больших, крупных проектов принципиально важно создавать среду для роста малого и среднего бизнеса. Это наше качество жизни. Это та среда, где человек может получить услугу, товар, выйдя с работы и пойдя куда-то в выходные. Это возможность самореализации для тех людей, кто берёт на себя ответственность и становится предпринимателем. Рискуют и делают, создавая новые рабочие места и меняя вокруг себя мир к лучшему. Огромное спасибо за партнёрство, коллеги, уверен, и далее мы будем двигаться в таком ключе», – подчеркнул в завершение губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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