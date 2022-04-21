Две команды Северного флота отправятся в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги

Команда управления и штаба Северного флота «К-21» и сборная армии ВВС и ПВО флота «Гроза» отправятся в Сочи на одиннадцатый Всероссийский фестиваль любительского хоккея, который традиционно пройдёт в первой половине мая в городе Сочи.

Эти команды Северной военной хоккейной лиги не впервые участвуют в фестивале. В прошлом году игроки «Грозы» завоевали Малый Кубок в «Лиге Мечты», а в нынешнем - попробуют сразиться за Большой.

Команда «К-21» имеет шансы на успех в Малом Кубке «Лиги Надежды». По сравнению с прошлым годом количество участников этого турнира увеличилось до 24. На этот раз борьба развернётся в шести группах. «К-21» сыграет в третьей. Конкуренцию ей составят чувашские «Яльчики», «Юшут» из Республики Марий Эл и «Грин Хилл» из Липецкой области.

Всего в Сочинском фестивале любительского хоккея примут участие 168 команд из 75 российских регионов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://vk.com/ksf_svhl