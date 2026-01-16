Две компании Мурманской области вошли в расширенный список Россельхознадзора российских поставщиков рыбопродукции в Китай

Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Главным таможенным управлением Китая списка российских предприятий, получивших одобрение для поставок рыбных товаров.

Регистрация новых объектов осуществлена через китайскую информационную систему «CIFER».

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, право экспорта получили 13 компаний. Из Мурманской области в список внесены МК5119 «Василий Филиппов» ПАО «Мурманский траловый флот» и ООО «Лайфикс фудс».

В настоящее время охлажденные и мороженые рыбо- и морепродукты в Китай могут направлять 939 российских поставщиков.

Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право экспорта в эту страну.