Мурманская область. Арктика (16+)16.01.26 13:00
Две компании Мурманской области вошли в расширенный список Россельхознадзора российских поставщиков рыбопродукции в Китай
Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Главным таможенным управлением Китая списка российских предприятий, получивших одобрение для поставок рыбных товаров.
Регистрация новых объектов осуществлена через китайскую информационную систему «CIFER».
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, право экспорта получили 13 компаний. Из Мурманской области в список внесены МК5119 «Василий Филиппов» ПАО «Мурманский траловый флот» и ООО «Лайфикс фудс».
В настоящее время охлажденные и мороженые рыбо- и морепродукты в Китай могут направлять 939 российских поставщиков.
Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право экспорта в эту страну.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
-Скоро в эфире15:00«Николай Караченцов. Нет жизни До и После...». Документальный фильм (16+)16:00«Наука есть». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Вопросы восстановления отопления и горячего водоснабжения обсуждали в администрации Североморска во время «коммунального часа»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы