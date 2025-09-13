Две модельные библиотеки созданы в Кировске и Междуречье по нацпроекту «Семья» и плану «На Севере – жить!»

В рамках национального проекта «Семья» и губернаторского плана «На Севере – жить!» состоялось торжественное открытие двух модельных библиотек – детской библиотеки-филиала №1 города Кировска «ПикКниг в Хибинах» и многофункционального общественного пространства «БиблиоЭРа» – «Эрудиция. Развитие. Активность» в Кольском округе.

В церемонии открытия библиотеки в Междуречье приняла участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Современное пространство разделено на пять зон: «УмникУм», «Лаборатории первых открытий», «Движ», «Хорошее настроение» и «Хоровод здоровья». В библиотеке появилось интерактивное оборудование, современные залы для занятий и отдыха, а также созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы сделали важный шаг: создали красивые, удобные пространства, провели ремонт, оснастили библиотеки современной техникой. Но это только начало. Настоящая задача – наполнить эти пространства новым содержанием, сделать их живыми, современными и по-настоящему близкими каждому жителю. Только тогда библиотеки смогут стать центрами притяжения, куда хочется приходить снова и снова», – подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Обновленная кировская библиотека выполнена в яркой концепции «покорения вершин» и оснащена современным оборудованием: здесь появились интерактивные панели для демонстрации материалов, мультстудия, аквастудия, интерактивный стол, игровой комплекс «Дерево знаний». Пространство стало просторнее, фонд пополнился новыми изданиями, а юные читатели уже оценили атмосферу, где можно учиться, играть и интересно проводить время.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в 2025 году по нацпроекту «Семья» и стратегическому плану «На Севере – жить!» новые модельные библиотеки созданы в Североморске и Кандалакше. Также в этом году после масштабного ремонта будут открыты библиотеки в Мурманске и Печенгском округе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553258/#&gid=1&pid=2