Две мурманчанки справились с ЕГЭ по литературе на 100 баллов

В Мурманской области опубликованы первые результаты ЕГЭ-2023. Сразу две ученицы мурманской гимназии №2 - Дарья Пахомова и Ирина Забелина, выполнили задания экзамена на максимальный балл.

Любовь к литературе юным мурманчанкам привила педагог Ирина Страшнова, ставшая в 2023 году победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Ирина Викторовна руководит в гимназии театральной студией «Крыло», в которой самыми активными участницами являются выпускницы, получившие 100 баллов.

Прекрасные знания показали заполярные школьники и по другим предметам. Большинство участников получили по географии, химии, литературе результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации.

Каждый пятый участник ЕГЭ по литературе и химии справился с заданиями на 81 балл и выше. По географии число высокобалльников в регионе увеличилось в два раза.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, основной период сдачи государственной итоговой аттестации завершится 1 июля.

Фото: https://gov-murman.ru