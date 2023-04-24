Две некоммерческие организации Мурманской области получили финансовую поддержку на реализацию проектов в сфере развития предпринимательства

В Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства. Победителями признано две организации региона.

По итогам конкурса субсидия в сумме 250 тысяч рублей будет предоставлена АНО «Центр управления проектами» (проект «Ресурсная «среда» для социальных предпринимателей») и НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» (проект «Арктические проекты: диалог операторов проектов, поставщиков и подрядчиков»).

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, данные проекты направлены на развитие региональных связей, включая международные, межрегиональные и межмуниципальные проекты; сопровождение и/или поддержку высокотехнологичных предпринимательских проектов; привлечение высококвалифицированных работников в сферу малого и среднего предпринимательства и/или повышение профессионального уровня сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве и предпринимателях.

Более подробная информация об итогах конкурса размещена на Портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе «Формы и Виды поддержки» и на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru