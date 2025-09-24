Две новые модельные библиотеки открылись в Мурманске и Никеле по нацпроекту «Семья» и губернаторскому плану «На Севере – жить!»

В рамках национального проекта «Семья» и губернаторского плана «На Севере – жить!» в Мурманской области состоялось торжественное открытие двух модельных библиотек – Центральной городской библиотеки в Мурманске и детской библиотеки «ДетиТУТ» в посёлке Никель.

Обновленную библиотеку в областном центре посетила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова. Центральное место занимает зал-экспозиция «Кабинет писателя», посвященный династии Блиновых-Хрусталевых, чья жизнь и творчество тесно связаны с морем и литературой. Здесь также появились новые зоны – центр детского чтения, зал-трансформер «Событие» и зал «Книга». В оформлении пространства использованы морские мотивы, а библиотека активно развивает новые проекты: фестиваль «КнигоЛед», лекции о науке и Арктике, кинопоказы и экскурсии по городу.

«Мурманск получил не просто библиотеку, а современное культурное пространство, которое объединяет краеведение, науку, литературу и творчество. Мы хотим, чтобы сюда приходили семьями, чтобы каждый находил здесь вдохновение и новые знания, а библиотека становилась местом силы для жителей нашего региона», – отметила Ольга Обухова.

В Никеле торжественное открытие детской модельной библиотеки «ДетиТУТ» прошло при участии первого заместителя министра культуры Мурманской области Тимура Давлетшина. Концепция библиотеки основана на идее приключения: чтение, игра, творчество и обучение представлены как увлекательный путь открытий. Для посетителей открыты восемь новых тематических зон, среди которых арт-плей площадка «ТУТрасТУТ» для малышей, коммуникационная площадка «КакТус» для подростков, событийный зал «Тут и там – все к нам» и «Квеструм-холл» для интерактивных игр и экспозиций.

«Библиотека в Никеле стала настоящим центром детских приключений и достижений. Это место, где каждый ребёнок чувствует себя хозяином, где чтение становится увлекательным открытием, а творчество и игра помогают развиваться. Для нас важно, чтобы такие пространства появлялись во всех уголках области и помогали детям расти в атмосфере доверия, вдохновения и знаний», – подчеркнул первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2025 году по нацпроекту «Семья» и стратегическому плану «На Севере – жить!» новые модельные библиотеки также открылись в Кировске, Междуречье, Североморске и Кандалакше. Всего в Мурманской области по модельному проекту уже открыты 33 современные библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553816/#&gid=1&pid=12