Две «Парты Героя» открыли в спортивном колледже города Мончегорска

В Северном колледже физической культуры и спорта города Мончегорска Мурманской области состоялось торжественное открытие двух «Парт Героев».

«Парты Героя» посвящены выпускникам колледжа Ивану Ниткину и Сергею Шкляруку. Оба защитника Родины погибли при исполнении своего воинского долга и награждены орденом Мужества посмертно.

– Сегодня очень значимый и волнительный день для нашего города и для нашей страны, ведь мы говорим, о памяти наших соотечественников, о наших героях, о тех ребятах, которые ценою собственной жизни защищали нашу страну и нас с вами. Об этом нужно помнить всегда и к этой памяти нужно относиться очень бережно. По-настоящему сильное государство и общество только тогда, когда мы храним память о доблестных соотечественниках. Меняются времена и появляются новые герои, так пусть мы всегда будем знать, помнить и гордиться ими, – обратилась к присутствующим исполняющая обязанности главы города Ольга Островецкая.

Как сообщает пресс-служба Северного флот, студенты, боевые товарищи, учителя и гости почтили память защитников и героев Отечества минутой молчания, возложили цветы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12465083@egNews