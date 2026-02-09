Две семейные команды из Мурманской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Объявлены имена финалистов второго сезона самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Северо-Западного федерального округа. Среди них – наши земляки: многодетные семьи Полетаевых из Кировска и Шашмуриных, Было, Улезько из Заполярного.

Как сообщает vk.com/murman_sever, в семье Полетаевых воспитывают троих детей. Главная традиция семьи – создание уникальных видеопоздравлений-открыток от близких из разных уголков света. К 30-летию главы семейства Павла видеооткрытка «Юбилейный каравай» готовилась 5 месяцев, 106 человек приняли участие в записи поздравлений и праздничных приветов.

Шашмурины, Было, Улезько воспитывают четверых детей и представляют художественную и педагогическую династию. Бабушка Наталья Александровна и мама Анна работают в художественной школе преподавателями.

Семьи попали в финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдёт в День семьи, любви и верности 8 июля в Москве, а после они смогут отправиться в путешествия по России.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457324813%2Fwall-120229555_118478