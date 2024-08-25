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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.24 15:00

Две семьи из Мурманска награждены медалью ордена «Родительская слава»

Президент страны Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым две семьи из Мурманской области удостоены почётной награды – медали ордена «Родительская слава».

Напомним, с 2010 года в соответствии с решением главы государства многодетные родители могут претендовать на орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». В первом случае надо достойно воспитать не менее семи детей, во втором – не менее четырех.

Государственной награды Российской Федерации удостоены мурманчане Татьяна Фтемова и Дмитрий Кирбаба, а также Ася и Дмитрий Аверкиевы. В каждой семье воспитывается по четверо детей, для которых родители создают атмосферу спокойствия и любви, уделяя особое внимание образованию, здоровью, физическому и духовному развитию.

В семье Татьяны Павловны и Дмитрия Анатольевича трое сыновей и дочь: старший Егор – выпускник судоводительского отделения Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и Морского института МГТУ (ныне МАУ), он работает матросом в «Рыболовецком колхозе». Средний, Денис, успешно проходит обучение в магистратуре Национального исследовательского университета Санкт-Петербурга, активно занимается спортом, представляя университетскую команду по флорболу. Максим Кирбаба окончил школу, поступив на первый курс Мурманского арктического университета, совмещая обучение с профессиональной игрой в хоккей с мячом. Дочь Екатерина – ученица 9 класса, находит время не только на учебу, но и на занятия фигурным катанием, рисованием и бисероплетением. Семья активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие семейных ценностей, продвижение института многодетных семей в обществе.

Семья Аверкиевых также является достойным примером для подражания. Старшая дочь Аси Васильевны и Дмитрия Борисовича – Виктория – является выпускницей Мурманского технологического колледжа сервиса. Она работала ведущим специалистом отдела земельных отношений Центра технической инвентаризации, а сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком. Курсант Мурманского арктического университета Максим Аверкиев входит в состав региональной сборной по биатлону. Его сестра Мария успешно совмещает учебу в четвертом классе с занятиями лыжными гонками в спортивной школе олимпийского резерва. Младшая Дарья пойдёт в этом году во второй класс. Она уже показала себя как любознательная ученица с широким кругом интересов и творческими способностями. Активно участвует во внеурочной деятельности, хорошо рисует и выполняет творческие задания из природных материалов. В семье Аверкиевых спорт занимает особое место: родители вместе с детьми принимают участие во многих спортивных мероприятиях, в том числе «Лыжня зовёт» и «Лыжня России».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, помимо федеральной выплаты в размере 200 тысяч рублей по поручению губернатора Андрея Чибиса северянам, награждённым медалью ордена «Родительская слава», дополнительно выплачивается 5 млн рублей. Средства можно направить на покупку авто или улучшение жилищных условий. Также в Мурманской области многодетным северянкам, награждённым почётным знаком «Материнская слава», орденом или медалью ордена «Родительская слава», полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до достижения им 18 лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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