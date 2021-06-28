Две школы из Мурманской области попали в список победителей Всероссийского конкурса «Школа года -2021»

Ежегодно среди общеобразовательных организаций Российской Федерации проходит Всероссийский смотр-конкурс «ШКОЛА ГОДА - 2021», целью которого является обобщение лучших практик управления общеобразовательными организациями в современных условиях, аккумулирование передового успешного опыта работы педагогических коллективов, мотивация образовательных организаций к самоанализу и поиску новых направлений роста, выявление и поощрение лучших общеобразовательных организаций.

Победителями Всероссийского смотра-конкурса стали МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» и МБОУ «Основная общеобразовательная школа №269» ЗАТО Александровск.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, распространение и трансляция лучших управленческих практик организаций образования, науки, культуры, спорта на сегодня является важным элементом развития нашей страны. По итогам Всероссийского конкурса организаций «Лидеры отрасли. РФ» победителем стало МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой.