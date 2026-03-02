Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 12:00

Две трети компаний решили заняться эмоциональным здоровьем своих сотрудников

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование и выяснили, что одним из основных направлений поддержки сотрудников в 2026 году компании выбирают эмоциональное здоровье: так ответили две трети (69%) опрошенных работодателей.

«Интерес работодателей к эмоциональному состоянию сотрудников и понимание важности этого аспекта растёт. Не случайно это направление поставили на первое место все респонденты, независимо от должности: программы поддержки психического здоровья считают приоритетными 78% опрошенных топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% рядовых HR-специалистов. Работодатели осознают, что высокая нагрузка и эмоциональное напряжение негативно сказываются на вовлеченности и эффективности сотрудников, что, в свою очередь, отражается на их вкладе в результаты работы. Поэтому компании стремятся создать такую рабочую среду, которая позволит специалистам развиваться и профессионально расти без риска выгорания и стресса. Это поможет снизить текучесть кадров, повысить лояльность и укрепить доверие к работодателю», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Рассуждая о внедрении элементов психологической поддержки, 40% компаний назвали организацию мастер-классов по личностному развитию. 38% работодателей намерены в 2026 году сделать доступными для сотрудников программы по измерению и снижению стресса. Ещё в 37% компаний планируют проводить консультации корпоративного психолога. 31% хотят внедрять психологическую помощь в онлайн-формате, а 18% — арт-терапию.

Сегодня такие программы в большинстве случаев являются редкостью. 64% опрошенных ответили, что пока у них на работе отсутствуют такие инициативы.

При этом в 13% компаний практикуется психологическая помощь онлайн, ещё в 11% проводятся мастер-классы по личностному развитию. Консультации корпоративного психолога доступны в 8% организаций, еще в 5% работают горячие линии психологической поддержки. Кроме того, по 4% компаний реализуют программы по измерению и снижению стресса и арт-терапию.

Программы психологической поддержки сотрудников сегодня не распространены так широко, но многие работодатели видят в них ценность и реальную пользу, а потому в 2026 году планируют уделять больше внимания эмоциональному здоровью коллектива.

Опрос проводился с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года среди 244 российских работодателей, в том числе из Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

