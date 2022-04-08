Две трети работающих россиян готовы подрабатывать, чтобы погасить долги, кредиты, ипотекуВ Мурманске началась подготовка к 9 Мая
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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.22 16:30

Две трети работающих россиян готовы подрабатывать, чтобы погасить долги, кредиты, ипотеку

Две трети трудоустроенных россиян в обозримой перспективе собираются искать дополнительные источники дохода, свидетельствуют результаты опроса, проведенного крупнейшей рекрутинговой платформой в России hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь». В настоящее время подработка есть у каждого пятого работающего россиянина. В числе ключевых причин, ради которых люди ищут дополнительную работу, - увеличение заработка, развитие навыков и необходимость расплачиваться по кредитам и долгам.

Две трети (68%) респондентов, работающих в момент прохождения опроса, указали, что в обозримой перспективе будут искать дополнительные источники дохода. Среди тех, кто в настоящее время не имеет подработки, 45% указали, что у них ранее был опыт работы в нескольких местах. Наиболее высокая доля (от 70% и выше) желающих найти подработку в обозримой перспективе характерна для бухгалтеров, административного персонала, занятых в сферах транспорта и логистики, производства и продаж.

О наличии подработки рассказали 19% опрошенных. Из них относительное большинство (11%) имеют собственный небольшой бизнес. 8% подрабатывают редакторами и копирайтерами, столько же заняты в продажах, 7% подрабатывают водителями, еще по 7% – курьерами, разнорабочими и инженерами, по 6% – дизайнерами, репетиторами и IT-специалистами, и бухгалтерами. По 4% – уборщиками, операторами кол-центра и SMM-специалистами. По 3% – официантами, фотографами, маркетологами, промоутерами и страховыми агентами. По 2% – журналистами, специалистами по подбору персонала и упаковщиками.

Чаще других о наличии подработки говорили участники рекламной, маркетинговой и PR-индустрии (40%), работники строительной и девелоперской отрасли (29%), топ-менеджеры (29%), юристы (26%), специалисты по управлению персоналом (22%) и айтишники (20%). Реже другие – бухгалтеры (11%), работники логистической и транспортной отраслей (11%) и начинающие специалисты (12%).

Подавляющее большинство респондентов (88%) подрабатывают для увеличения дохода. Около трети (30%) – для развития навыков. 27% – чтобы расплатиться по займам и долгам. Каждый шестой (16%) – для души. 8% – чтобы занять свободное время.

Относительному большинству участников опроса (39%) подработка приносит прибавку в 10–30% к основному доходу. Каждому пятому (23%) – от 30 до 50% к основному доходу. Почти стольким же (22%) – до 10% основного дохода. Каждому шестому (16%) – более половины основного дохода.

Самые высокооплачиваемые дополнительные источники дохода характерны для топ-менеджеров: каждый четвёртый (24%) управленец указал, что его дополнительный заработок превышает половину основного. Схожая ситуация у бухгалтеров и специалистов в сфере недвижимости и строительства (20% и 19% соответственно).

Из числа тех, кто только собирается искать подработку, большая часть (47%) хотели бы, чтобы дополнительная работа приносила им деньги, эквивалентные 30–50% основного дохода. А свыше трети (35%) – более 50% основного дохода.

Самые высокие финансовые запросы к подработке демонстрируют специалисты рекламной, маркетинговой и PR-индустрии, а также специалисты в сфере строительства и недвижимости: каждый второй пиарщик / маркетолог и 46% работников сферы строительства / недвижимости хотели бы благодаря подработке увеличить свой доход на 50% и более.

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