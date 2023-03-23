Две трети россиян обеспокоены проблемой загрязнения воды и воздуха в стране

Загрязнение воды, увеличение объёмов мусора в промышленных масштабах и загазованный воздух — самые острые экологические проблемы в России на текущий момент, с точки зрения большинства россиян. Эко-проблемы беспокоят прежде всего женщин, тогда как среди мужчин больше тех, кто их полностью игнорирует. Повод для беспокойства меняется в зависимости от возраста респондента, а главным защитником окружающей среды далеко не каждый считает государство и чиновников.

Подробнее о заботе об экологии в реалиях 2023 года — в итогах совместного опроса, проведенного крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и резидентом технопарка «Сколково» экологическим сервисом «Сохрани лес».

Об экопроблемах часто или ежедневно задумываются два респондента из трёх (65%). В основном это женщины. Они куда реже мужчин признавались в том, что «редко или никогда не задумывается» об экологических проблемах (5% из числа опрошенных женщин против 14% респондентов-мужчин) и заметно чаще указывали, что думают об этом «часто или ежедневно» (73% из числа опрошенных женщин против 57% мужчин).

Большинство участников опроса считают, что самые острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители России, — это загрязнение воды и увеличение объёмов мусора в промышленных масштабах (по 67%). Каждый второй респондент отнёс к наиболее острым проблемам загрязнение воздуха (51%). Значительная доля опрошенных (41%) обеспокоены вырубками лесов и зеленых насаждений.

Каждого третьего респондента тревожат угроза исчезновения редких видов животных и браконьерство (30%). Причём по эту варианту ответа наблюдался самый большой гендерный разрыв. В то время как прочие эко-проблемы волнуют и мужчин, и женщин примерно одинаково (женщин чуть больше), проблемы животного мира волнуют женщин заметно чаще, чем мужчин (36% против 24%).

Примечательно, что каждая возрастная категория респондентов акцентировала внимание на разных проблемах. Самые юные респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет — больше других обеспокоены проблемой загрязнения воздуха. «Усилия по снижению углеродного следа возглавляют мировую ESG-повестку», — отмечает основатель эко-сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов: «Степень изученности проблемы и наличие очевидных инструментов для ее решения выводят декарбонизацию в лидеры новостных заголовков. Молодёжь, будучи главным потребителем контента, находится в резонансе с ключевыми трендами, что может являться определяющим фактором при выборе актуальных проблем».

Респондентов в возрасте от 25 до 34 лет тревожит угроза исчезновения редких видов животных и браконьерством. Увеличение объёмов мусора тревожит в основном опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Проблема загрязнения воды — участников опроса в возрасте от 45 до 54 лет.

Вырубка лесов беспокоит самых пожилых респондентов, в возрасте от 55 лет. Эта тенденция тоже поддается объяснению, говорит Андрей Хорошилов: «ESG-повестку ошибочно считают чуждой для нашей страны риторикой. Экологическая политика Советского Союза опиралась на другие термины, но её суть мало отличалась от современных европейских инициатив. Граждане России, заставшие СССР, были вовлечены в климатическую дискуссию, но проблема освещалась более привычным языком — через заботу о природе, лесах и заповедниках. Выставки агитационных плакатов прошлого века, побуждающих к сохранению природного наследия, сегодня регулярно проводятся в крупных городах».

По мнению значительной части опрошенных, наибольший вклад в решение проблем окружающей среды можно было бы внести, занимаясь сортировкой бытовых отходов (65%), сдавая ненужную одежду на переработку или в секонд-хенды (59%) и сознательно ограничивая потребление (50%). Около трети (31%) приветствуют участие человека в высадке лесов. И лишь 9% назвали полезной эко-привычкой добровольные пожертвования экологическим организациям.

Абсолютное большинство респондентов убеждены, что заботу об окружающей среде должны проявлять прежде всего сами граждане (80%). На втором месте — государство (77%). Свыше половины возлагают ответственность за заботу о природе на бизнес (55%). Каждый пятый (21%) — на НКО, фонды и общественные объединения. А каждый девятый (11%) считает, что этим должны заниматься неравнодушные граждане и активисты.