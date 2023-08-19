Две трети россиян предпочитают хранить сбережения в рублях

Почти две трети россиян (61%) в настоящее время считают наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всего такого мнения придерживаются сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (64%).

В свою очередь, на иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), чаще всех для хранения сбережений её предпочитают сограждане в возрасте 18-30 лет (31%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, почти каждый четвертый россиянин (24%) затрудняется определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения - в рублях или в иностранной валюте.