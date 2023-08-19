Мурманская область. Арктика (16+)19.08.23 12:00
Две трети россиян предпочитают хранить сбережения в рублях
Почти две трети россиян (61%) в настоящее время считают наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что чаще всего такого мнения придерживаются сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (64%).
В свою очередь, на иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), чаще всех для хранения сбережений её предпочитают сограждане в возрасте 18-30 лет (31%), отмечают социологи.
По данным ФОМ, почти каждый четвертый россиянин (24%) затрудняется определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения - в рублях или в иностранной валюте.
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