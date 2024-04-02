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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 12:00

Две трети жителей СЗФО могут отказаться от работы, если в вакансии не будет указана зарплата

Интересно, что при прочих равных 53% жителей СЗФО предпочли бы откликнуться на вакансию с точной суммой заработной платы и только 19% - на вакансию с зарплатной вилкой. Остальных респондентов это не существенно, главное, что сумма вообще указана.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, на какие вакансии они охотнее откликаются - с указанной зарплатой или без.

Выяснилось, что только 19% опрошенных соискателей в регионах СЗФО сообщили, что для них не имеет значения, прописана ли заработная плата в вакансии или нет – они изучают любые предложения о работе. Для подавляющего большинства (80%) в приоритете вакансии с указанной зарплатой и, если работодатель не указывают зарплату в своём предложении о работе, соискатели могут либо не рассматривать вакансию, либо отложить её просмотр на потом. И лишь 1% респондентов предпочитают в первую очередь просматривать варианты без указания конкретной суммы.

При этом 69% жителей СЗФО рассказали, что при прочих равных они охотнее откликнутся на ту вакансию, где сразу прописана заработная плата или хотя бы зарплатный диапазон. А для 31% этот фактор не имеет значения (наглядно на диаграмме).

Отметим, что указание уровня оплаты труда при решении об отклике на вакансию наиболее важно для соискателей из розничной торговли (89% откликаются только на вакансии с открытой зарплатой), маркетинга и логистики (по 84%), а также для административного персонала (83%) и юристов (79%). Наиболее высокая доля тех, для кого не важно, указана зарплата или нет, наблюдается среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37%).

В региональном разрезе этот критерий оказался наиболее значимым для жителей Челябинской области (88% откликаются только на вакансии с указанной зарплатой), Саратовской области (87%) и Пермского края (86%). Те, для кого это не является принципиальным, чаще всего встречаются в Москве (36%).

Интересно, что при прочих равных 53% жителей СЗФО предпочли бы откликнуться на вакансию с точной суммой заработной платы и только 19% - на вакансию с зарплатной вилкой. Остальных респондентов это не существенно, главное, что сумма вообще указана.

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