Две «убитые дороги» в Мурманске будут отремонтированы в рамках дорожного нацпроекта

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» прошло онлайн-голосование, в рамках которого жители региона определили список участков, которые, по мнению пользователей, требуют ремонта. Межрегиональное общественное движение по развитию транспортной системы «Убитые дороги» подвело итоги голосования и предоставило региональному правительству перечень предлагаемых для ремонта дорог.

Ряд дорог на данный момент уже приведён в нормативное состояние. А два предложения из списка общественников попали в перечень объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Терский переулок и улицу Трудовых резервов в Мурманске планируется отремонтировать уже в 2021 году.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, оба объекта являются важными для обеспечения доступа к социальным объектам. Дорога в Терском переулке ведет к детскому саду и к Пантелеимоновской церкви, а по улице Трудовых резервов мурманчане добираются в детские сады и детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва.

Контракты на выполнение ремонтных работ в столице Заполярья в рамках дорожного нацпроекта уже заключены. Улицу Трудовые резервы будет приводить в порядок подрядчик ООО «СЕВЕР СТРОЙ», ремонтировать дорогу в Терском переулке будет ООО «Северстрой».

Стоит отметить, что активисты Общероссийского народного фронта осуществляют в регионе народный контроль во многих сферах, в том числе и по направлению качества дорог. Общественники регулярно вносят предложения по ремонту дорог, эти и другие обращения граждан помогают формировать перечни объектов для приведения в нормативное состояние.