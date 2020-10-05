Две ученицы североморской детской музыкальной школы отмечены стипендией одаренным учащимся «Наши надежды»

В Детской музыкальной школе имени Э.С. Пастернак ЗАТО города Североморска состоялась церемония вручения стипендий одаренным учащимся «Наши надежды». В этом году её получили два юных музыканта – Ксения Сафонова и Маргарита Шадрунова.

Ксения Сафонова обучается по классу фортепиано у преподавателя Ульяны Степкиной, а Маргарита Шадрунова является ученицей класса скрипки педагога Анны Бобровой. Талант и усердие этих учащихся музыкальной школы уже отмечен ранее на различных конкурсах и фестивалях.

Стипендия «Наши надежды» была учреждена в 1996 году Эсфирьей Пастернак – заслуженным работником культуры РФ и почетным гражданином Североморска. Педагог стояла у истоков музыкального образования флотской столицы и в 1968-2005 годах возглавляла детскую музыкальную школу.

С 2010 года по инициативе педагогического коллектива школы и при поддержке администрации ЗАТО г.Североморска стипендия стала именной. Она присуждается одаренным детям, обучающимся в музыкальном учреждении, для поощрения таланта и трудолюбия юных музыкантов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, традицию вручения стипендий продолжает дочь Эсфири Семеновны – Елена Черномордикова. За все время уже 39 учащихся североморской музыкальной школы получили такое денежное поощрение, а некоторые из юных музыкантов выбрали музыку своей профессией.