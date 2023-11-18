«Две воды на коромысле»: состоится презентация сборника стихов Владимира Сорокожердьева

18 ноября в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Владимира Сорокожердьева. В новой книге «Две воды на коромысле» мурманского литератора представлены стихи, написанные в 2018–2023 годах.

Как пишет vk.com/murmanculture, поэма-сказка «Жила-была щука» - из раннего творчества автора – публикуется впервые. Книгу читающей публике представит сам поэт – Владимир Сорокожердьев. Своими впечатлениями о новом издании поделятся коллеги по творческому цеху и читатели.

Сборник стихов создан при поддержке гранта губернатора Мурманской области на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267945%2Falbum-139605315_00%2Frev