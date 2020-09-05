Две юные мурманчанки на регулируемом пешеходном переходе попали под автобус

В Мурманске водитель рейсового автобуса сбил на регулируемом пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек.

По поручению прокуратуры Мурманской области прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого пострадали дети.

По предварительной информации: сегодня, 5 сентября, около 13 часов на перекрёстке улицы Папанина- улицы Челюскинцев, водитель автобуса (маршрута № 107) допустил наезд на двух девочек, 2004 и 2005 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходы получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Мурманска.

Как сообщает прокуратура Мурманской области, в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Контроль за проверкой, проводимой органом полиции по факту ДТП, обеспечивается.