Две юных северянки получат награду от Совета Федерации за героические поступки

Специальная медаль «За проявленное мужество» вручается в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Специальная медаль «За проявленное мужество» вручается в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Яна Шапиева — жительница Полярных Зорь. В феврале 2023 года девочка находилась в гостях в деревянном доме в селе Колвица.

В здании начался пожар, огонь быстро охватил стены, начала рушиться крыша. В доме находились четверо детей — тринадцатилетняя Яна, её братья и сестра. Когда дети поняли, что дом горит, Яна не поддалась панике, проявила храбрость и спасла детей из горящего дома — вывела братьев и сестру на улицу через окно второго этажа, никто из ребят не пострадал.

Мурманчанка Александра Андреева в августе этого года на побережье Балтийского моря спасла одиннадцатилетнюю девочку, которую отнесло течением от берега.

Александра услышала крики о помощи и сразу же поспешила к тонущему ребёнку. Вернуться обратно было сложно – тонувшая в панике едва не утопила и свою спасительницу, но Александра, рискуя своей жизнью, сумела вместе с девочкой доплыть сначала до буйка, а потом до волнореза, где их подхватили и вытащили на сушу двое мужчин.

В канун Дня народного единства, 1 ноября, в Совете Федерации под руководством председателя Валентины Матвиенко состоялась торжественная церемония чествования юных героев, в рамках которой Александра Андреева получила памятную медаль.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы Российской Федерации, руководители исполнительных и законодательных органов государственной власти регионов, почётные гости, удостоенные звания «Герой России».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, Яне Шапиевой награду вручат позже в Мурманске.

Фото (пресс-служба Совета Федерации; личный архив героев публикации): https://gov-murman.ru