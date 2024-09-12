Две золотые медали завоевали мурманчанки на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Новое поколение»

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение» провели в Легкоатлетическом манеже Мурманска с 7 по 10 сентября. Столица Кольского Заполярья принимала их в третий раз.

За титул победителя боролись 520 гимнасток из 23 регионов страны. Соревнования проводились под руководством заслуженного тренера России, главного тренера РФСО «Спартак», старшего тренера юниорской сборной команды России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной.

На торжественной церемонии открытия соревнований министр спорта Мурманской области Светлана Наумова пожелала всем участникам больших и ярких побед в спорте.

«Уверена, что при любом трудолюбии, упорстве и проявлении спортивного характера, вы станете гордостью сборной команды страны. Художественная гимнастика – это удивительный вид спорта, который сочетает в себе и спорт и искусство. Глядя на вас, вашу гибкость и энергию, кажется, что всё легко, но за этим стоит огромный труд тренеров и родителей, которые вас поддерживают», – сказала Светлана Наумова.

Показательные выступления юных дарований на гала-концерте в честь церемонии открытия соревнований стали настоящим подарком для гостей и жителей Кольского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в многоборье по индивидуальной программе гимнастки из Мурманска завоевали две золотые медали. Кристина Махова стала первой по программе «мастер спорта». Стефания Фуга – по программе «кандидат в мастера спорта».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/