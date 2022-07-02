Две золотых и две бронзовых медали завоевали мурманские спортсмены на Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады России по конному спорту

Соревнования проходили с 26 по 30 июня на территории НКП «Русь» конноспортивного клуба «Виват, Россия!» Московской области.

В рамках спартакиады мастерство демонстрировали 69 спортсмены из 17 регионов нашей страны. Они соревновались в программах «Английская верховая езда», «Эстафета. Огибание шестов», «Рабочая тропа», а также в нескольких вариантах выездки. Команду Мурманской области представляли Дмитрий Ситников и Михаил Шевченко, воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15. Тренирует юношей преподаватель Елена Данилова.

По результатам соревнований Дмитрий Ситников в уровне CI одержал победу в программе «Тест 3» и завоевал бронзу в «Эстафете. Огибание шестов». Он также отлично проявил себя на «тропе», заняв 4 место. Высокие результаты позволили Михаилу Шевченко стать лучшим в уровне CS в программе «Рабочая тропа» и стать бронзовым призёром в программе «Английская верховая езда». Соревнования являются отборочными на международные соревнования и Всемирные летние игры специальной Олимпиады 2023 года.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, специальная Олимпиада – всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. Движение поддерживает более 5 миллионов спортсменов, 1 миллион тренеров и волонтеров, более 100 тысяч соревнований в год и 32 вида спорта олимпийского типа в рамках программ в более чем 170 странах. В Российской Федерации развитие этого движения осуществляет специальная Олимпиада России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/