Двенадцать лучших практик работы с семьей вошли в финал областного проекта «Семейный Апгрейд»

Подведены итоги первого этапа областного конкурса лучших практик работы с семьей «Семейный Апгрейд». В этом году на конкурс поступило 16 проектов от культурно-досуговых и некоммерческих организаций из десяти муниципальных образований региона. В состав жюри вошли представители государственных учреждений культуры и образования из Мурманска, Петрозаводска и Архангельска.

Двенадцать лучших практик работы с семьей вошли в финал областного проекта.

Так, лучшими проектами в номинации «Уличный праздник» (проекты по организации досуговой и творческой деятельности семей на открытых уличных пространствах) признаны:

проект «Пешком по Африканде: ART-МАРШРУТ» территориального общественного самоуправления «Африканда»;

детский карнавал «Сказочный город детства» городского Дворца культуры г. Полярные Зори;

театрализованная развлекательно-игровая программа «Мы зажигаем!» Дома культуры семейного досуга пгт. Сафоново.

В номинации «Дети рядом» (проекты, направленные на создание условий и пространств для содержательного досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья) лучшими признаны:

интерактивный проект по работе с семьей «Цикл городских гаджет-квестов «Мурманск – город семейных традиций», посвященный празднованию 105-летия со дня основания города Мурманска, представленный Центром досуга и семейного творчества г. Мурманска;

фестиваль для молодых семей с детьми «Счастливая семья» Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака ЗАТО г. Заозерск;

проект сотрудничества с отделением социальной реабилитации несовершеннолетних Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения и Апатитского городского дворца культуры им. Егорова В.К.

Лучшие проекты в номинации «Когда все дома» (инновационные дистанционные и онлайн формы работы с семьей):

проект семейного отдыха «В кругу семьи» Мончегорского городского центра культуры;

открытый онлайн-конкурс семейного творчества «В объективе – СЕМЬЯ» Центра творчества и досуга г. Гаджиево;

проект североморского Центра досуга молодёжи «Читаем с детьми».

В номинации «Творчество – территория семьи» (проекты, направленные на выявление, поддержку и продвижение семейных творческих коллективов) лучшими признаны:

открытый городской семейный фестиваль саамской культуры «Радуга Кольского Севера» Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака ЗАТО г. Заозерск;

семейный театральный коллектив «Подсолнух» Городского Дворца культуры г. Полярные Зори;

семейный клуб «Мамин день» как пространство для социализации семей Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака ЗАТО г. Заозерск.

Второй этап конкурса состоится в конце октября в виде публичной презентации проектов-лидеров в каждой номинации. Оценку финального этапа будет осуществлять общественное жюри из числа представителей СМИ, специалистов учреждений культуры региона.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, региональный конкурс лучших практик работы с семьей «Семейный Апгрейд» проводится региональным министерством культуры и областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках регионального стратегического плана «На Севере – Жить. 2030». Мероприятие направлено на выявление, обобщение и трансляцию лучших практик муниципальных культурно-досуговых учреждений и негосударственных организаций по внедрению современных форм семейного досуга, поддержке и развитию семейного творчества.