Двенадцать видов спорта: на турбазе «Теремок» прошла XXXII спартакиада ММТП

В Мурманском морском торговом порту есть слоган «Порт – за спорт!». В прошедшие выходные, двадцатого августа, портовики ещё раз доказали это, собравшись на турбазе «Теремок», чтобы весело и с пользой провести этот день на XXXII открытой летней спартакиаде. Гостями мероприятия стали и команды компаний-партнёров и друзей порта: ООО «Мурманский балкерный терминал», ОАО «Российские железные дороги», АО «Олкон», МФ «Росморпорт», СК «Медэкспресс», Совет ветеранов АО «ММТП», Российское объединение судей, МФ ФГУП «Росморпорт» и АО «АтомЭнергоСбыт» и впервые - ООО «Морстройтехнология».

«Хочу выразить слова благодарности всем вам за то, что в личном графике нашли время для того, чтобы посетить эту замечательную спартакиаду. Хочу пожелать всем участникам активных состязаний, честного судейства и заслуженных побед!», - отметил на открытии Спартакиады исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Утолить свой спортивный голод мог любой желающий, ведь в программе было двенадцать видов спорта: мини-футбол, настольный теннис для женщин, настольный теннис для мужчин, а также микст, гребля, стрельба из пневматической винтовки и арбалета, туристическая полоса, саамский футбол, флорбол, гиревой спорт, перетягивание каната, командные прыжки на скакалке и перетягивание каната.

«Мы каждый год стараемся придумать для участников что-то новое. На этот раз впервые в программе соревнований были флорбол и теннис микст. На календаре конец лета, поэтому спартакиада стала отличной возможностью для всех её участников накануне полярной ночи подзарядиться энергией», - отметила председатель спортивного комитета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Подкрепиться и восполнить свои силы после состязаний можно было на фудкорте, где для спортсменов и членов их семей была приготовлена вкуснейшая походная гречневая каша, а также пирожки и сладости. На свежем воздухе аппетит пробуждался с удвоенной силой. Погода как обычно благоволила – светило яркое солнце, было тепло и безмятежно. Были и те, кто отправился в лес вокруг турбазы за грибами и вернулся с добычей. Таким образом, у портовиков и их друзей ещё один прекрасный день отправился в копилку воспоминаний.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249703%2Falbum-149919532_285864546