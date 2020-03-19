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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 09:30

Двери закрываются! Кто может, уходит на удалёнку

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но учёные считают их эффективными, сообщил РИАН источник в правительстве России. По его словам, обсуждаются «различные варианты». Тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания.

«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.

А в это время, в связи с дополнительными мерами профилактики коронавируса среди населения Мурманской области личные приёмы граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области с 18 марта временно прекращены.   

Письменное обращение в адрес Министерства здравоохранения Мурманской области можно направить по почтовому адресу: 183032, г. Мурманск, просп. Кольский, 1, либо в электронном виде в разделе «Интернет-приёмная» на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области: http://minzdrav.gov-murman.ru/about/schedule/reception/index.php.

По вопросам, связанным с рассмотрением обращений, личными приёмами в Министерстве здравоохранения Мурманской области обращаться по телефонам: (815 2) 48-60-96, (815 2) 48-61-78,  (8152) 48-61-67, в рабочие дни - с 9.00 до 17.15, в пятницу - до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

Напоминаем о работе горячих линий Министерства здравоохранения Мурманской области: по вопросам оказания медицинской помощи населению Мурманской области ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 18.00 по телефону (8152) 486-116, по вопросам льготного лекарственного обеспечения населения Мурманской области ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 10.00 до 13.00  по телефону (8152) 486-125.

Отдел сбыта Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» собрался работать на удалёнке. В целях профилактики распространения вирусных инфекций с 17 марта центр по работе с клиентами ПАО «ТГК-1» работает в режиме дистанционного обслуживания. Клиенты могут  получить интересующую информацию по телефонам: 8 (815-55) 68-68-0, 6-54-99, по электронной почте: clients_apatity@atec.kola.tgc1.ru, а также через личный кабинет: https://lk.tgcl.ru.

Даже Главное управление МЧС России по Мурманской области решилось приостановить экскурсионную деятельность на неопределённый срок Пожарно-техническая выставка Центра противопожарной пропаганды связей с общественностью. Подробности можно узнать по телефону – 53-81-94.

«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что учёные, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», - отметил источник в правительстве России.

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