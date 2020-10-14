Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1439 км станции Кола будет ограничено с 14 по 16 октября

В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде 1439 км станции Кола (район улицы Северной, на выезде из города) движение автотранспорта через данный переезд будет временно ограничено.

С 8.00 14 октября до 20 часов 16 октября движение будет осуществляться по ½ проезжей части. В ходе работ возможно временное полное закрытие переезда для движения автотранспорта, сообщает ОЖД.