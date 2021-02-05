Мурманская область. Арктика (16+)05.02.21 08:45
Движение на дороге около Белокаменки перекроют на короткое время
Сегодня, 5 февраля, с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 10 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка (км 13+800 – км 14+400).
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