«Движение Первых» Мурманской области поддержит программу «Мы – граждане России!»

В рамках акции в этом учебном году свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше полумиллиона российских подростков. 12 апреля первые церемонии состоялись в 10 регионах России.

Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне. Так, почётными гостями торжественных церемоний стали губернаторы и председатели заксобраний регионов.

«Мурманская область также войдёт в число регионов, где будут проведены торжественные церемонии вручения главного документа гражданина страны», – сообщила председатель Мурманского реготделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мария Чернышева.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в Мурманской области действует 77 первичных отделений «Движения первых», созданных не только в школах, но и при досуговых организациях в сфере культуры, спорта, молодёжной политики.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/10845-torzhestvennoe-vruchenie-pervyh-pasportov/#news-gal-5