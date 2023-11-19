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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 16:00

«Движение Первых» приглашает присоединиться к Всероссийской акции «Ёлка желаний»

«Движение Первых» 15 ноября запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», которая продлится до 28 февраля 2024 года. Заявки на участие принимаются на официальном сайте елкажеланий.рф. Проект реализуется с 2018 года на всей территории России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Акция традиционно проходит в двух форматах. В офлайн – новогодние деревья с желаниями участников проекта устанавливаются в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Сотрудники и посетители могут выбрать себе те заявки, которые смогут исполнить. В онлайн – на сайте можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

«Всероссийская акция «Движения Первых» «Ёлка желаний» объединит тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря акции у каждого в нашей стране есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Свои желания ребята могут оставить на официальном сайте акции елкажеланий.рф, а мы сделаем все, чтобы они обязательно нашли своего адресата», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Также в рамках акции предусмотрено три вида категорий желаний – материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы.

Во второй категории можно исполнить нематериальную мечту ребенка. Например, подарить ему путешествие в Москву, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом.

В третьем виде исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает историю ребенка, его увлечения, то, как он живёт, и сам принимает решение, что подарить Мечтателю.

Благодаря акции граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания. Ведь цель у всех одна – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Партнёром акции и исполнителем желаний может стать каждый. Представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица – у всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках благотворительной новогодней акции «Ёлка желаний». Удалось исполнить на 10 тысяч желаний больше, чем в 2021 году. Всего за пять лет в рамках акции были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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