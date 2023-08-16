«Движение Первых» запустит в Мурманской области проект по безопасному вождению для школьников

Проект «Безопасность в движении» призван снизить аварийность с участием велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности. В школах региона можно будет пройти специальные курсы управления велосипедом и самокатом, проведением курсов «Движение Первых» будет заниматься совместно с активистами объединения «Юные инспекторы движения» (ЮИД), созданным при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Сейчас обе организации заняты подготовительной работой.

Согласно статистике МВД, продолжается рост количества аварий с электросамокатами, поэтому непрерывная и системная работа по обучению безопасному управлению таким транспортом необходима.

«В ЮИДе такой подготовке уделяется большое внимание — это является нашей ключевой деятельностью и приоритетом. Так, ребята, являясь участниками движения, вступают в увлекательную игру по взрослению: сначала получают удостоверение пешехода, затем, используя транспорт, могут получить водительское удостоверение на управление велосипедом или самокатом. Это отличная тренировка перед поступлением в автошколу», — подчеркнула председатель общероссийской организации ЮИД Валентина Кульбицкая.

Также по всей стране будут организованы школы «Безопасность в движении», где ребята из разных регионов пройдут обучение по управлению средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Для них будут разработаны видеоролики, интерактивные карточки и тесты. Видеоуроки и офлайн-мероприятия помогут максимально точно и интересно донести информацию до водителей, а также для пешеходов.

В Мурманской области проект «Безопасность в движении» будет реализован в первом триместре учебного года, сообщило региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru